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10 червня 2021, 10:33 383

Пенсійний фонд завершив "карантинні" виплати ФОПам

10 червня 2021, 10:33 383
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Фото з відкритих джерел
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Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія" у Телеграм, передає RegioNews.

Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено!, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги.

Як повідомлялося, у квітні Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч.

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