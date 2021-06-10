Пенсійний фонд завершив "карантинні" виплати ФОПам
Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень
Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія" у Телеграм, передає RegioNews.
Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено!, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги.
Як повідомлялося, у квітні Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч.
Кабмін виділив із "ковідного" фонду 800 млн на доплати працівникам МВСВсі новини »
09 червня 2021, 21:55Вся Україна відповідає "зеленій" зоні карантину
09 червня 2021, 10:44У травні 144 нардепам виплатили близько 3 млн гривень компенсації за житло
08 червня 2021, 20:50
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес