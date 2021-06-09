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09 червня 2021, 21:55 3

Кабмін виділив із "ковідного" фонду 800 млн на доплати працівникам МВС

09 червня 2021, 21:55 3
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн із бюджету за рахунок програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками"

Відповідна постанова № 588 від 9 червня опублікована на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Зокрема, 71,599 млн грн виділили апарату МВС для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

Державній прикордонній службі виділили 30,8 млн грн, Нацгвардії - 16,6 млн грн, ДСНС отримає 1,7 млн грн.

Найбільша сума передбачена Нацполіції - 679,261 млн грн - для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить ще 1,9 мільярди із Фонду боротьби з COVID-19.

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