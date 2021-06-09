Вся Україна відповідає "зеленій" зоні карантину

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Станом на ранок 9 червня ситуація з коронавірусом в усіх областях відповідає "зеленій" зоні карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначимо, що ще два дні тому Україна переважно перебувала у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Нині всі області можуть послабити обмеження.

У "зеленій" зоні діють такі обмеження:

масковий режим у громадських будівлях;

масові заходи за участі понад 50 осіб;

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Нагадаємо, що в Україні за 8 червня COVID-19 виявили у 1385 осіб, а 77 осіб - померли.