Пенсионный фонд завершил "карантинные" выплаты ФОПам

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Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, чья деятельность пострадала от карантинных ограничений

Об этом сообщает пресс-служба портала "Дия" в Телеграмм, передает RegioNews.

Выплаты ФЛП в размере 8000 грн от ПФУ завершены!, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году было успешно подано 337 946 заявок, по которым было оплачено 2 703 568 000 грн помощи.

Как сообщалось, в апреле Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "действии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч.