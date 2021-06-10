Пенсионный фонд завершил "карантинные" выплаты ФОПам
Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, чья деятельность пострадала от карантинных ограничений
Об этом сообщает пресс-служба портала "Дия" в Телеграмм, передает RegioNews.
Выплаты ФЛП в размере 8000 грн от ПФУ завершены!, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году было успешно подано 337 946 заявок, по которым было оплачено 2 703 568 000 грн помощи.
Как сообщалось, в апреле Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "действии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч.
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