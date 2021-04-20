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Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч
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20 квітня 2021, 09:42 93

Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч

20 квітня 2021, 09:42 93
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На сьогодні вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки
На сьогодні вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський закликав громадян та фізичних осіб-підприємців активніше реєструватись у "Дії", для того, щоб уже у квітні отримати передбачену державою допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах", - зазначив Зеленський.

Також зазначається, що на сьогодні вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки на отримання допомоги.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинних 8 тисячах".

Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинних виплат 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОП, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.

карантин президент підприємці локдаун ФОП

 
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