У Дніпропетровській області під час руху спалахнув електровоз

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На станції Письменній, що знаходиться у Дніпропетровській області, під час руху загорівся локомотив потяга. Машиністам вдалось зупинити електровоз та від'єднати від мережі, а рятувальникам загасити вогонь

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Черговий "погорілець" на Придніпровській залізниці (ст. Письменне). Локомотиви, рухомий склад української залізниці день заливає - день палають", - написав він.

За його словами, окрім поважного віку техніки, причиною частих поломок локомотивів слугує їх несправність.

"У керівників регіональних відділень, центрального менеджменту залізниці за паперами все гаразд. Все ремонтується та працює на рівні гіперлупів. Проте хлопці на місцях кожного разу виходячи в рейс мають власноруч підганяти під техніку безпеки десятки недоробок", - додав він.

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області поблизу села Красносілка Коростенського району в тепловозі пасажирського потягу сполученням Львів-Бахмут сталася пожежа.