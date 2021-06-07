Укрзализныця определила самые популярные поезда и направления в Украине
Укрзализныця определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях)
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск. За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров.
На втором месте — поезд № 41/42 Днепр — Трускавец со 188 тыс. пассажиров. Третье место — за поездом № 69/70 Мариуполь — Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:
- №137/138 Хмельницкий-Лисичанск, 165 тыс. пас.;
- №91/92 Одесса-Константиновка, 170 тыс. пас.;
- № 145/146 Киев — Измаил, 159 тыс. пас.;
- №101/102 Киев-Херсон, 147 тыс. пас.;
- №97/98 Ковель-Киев, 143 тыс. пас.;
- № 357/358 Киев — Рахов, 141 тыс. пас.;
- №125/126 Константиновка-Киев, 140 тыс. пас.
В то же время десять самых популярных направлений (то есть маршрутов, на которых пассажиры в основном двигаются от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются, - добавляют в ведомстве и приводят список.
1. Харьков — Киев — 184 тыс. пассажиров, обратно — 178 тыс.;
2. Львов — Киев — 165 тыс. пассажиров, обратно — 161 тыс.;
3. Днепр — Киев — 131 тыс. пассажиров, обратно — 123 тыс.;
4. Винница — Киев — 106 тыс. пассажиров, обратно — 104 тыс.;
5. Запорожье — Киев — 86 тыс. пассажиров, обратно — 80 тыс.;
6. Одесса-Киев - 79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.;
7. Херсон-Киев - 70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.;
8. Ивано-Франковск - Киев - 69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.;
9. Кривой Рог - Киев - 61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.;
10. Николаев - Киев - 58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.
В ведомстве отмечают, что впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70 % и продолжает постепенно расти.
Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в курортные города. "Укрзализныця" запустила ряд дополнительных поездов к морским курортам юга Украины и открыла продажу билетов.