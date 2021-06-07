Укрзализныця определила самые популярные поезда и направления в Украине

Укрзализныця определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях)

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск. За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров.

На втором месте — поезд № 41/42 Днепр — Трускавец со 188 тыс. пассажиров. Третье место — за поездом № 69/70 Мариуполь — Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:

- №137/138 Хмельницкий-Лисичанск, 165 тыс. пас.;

- №91/92 Одесса-Константиновка, 170 тыс. пас.;

- № 145/146 Киев — Измаил, 159 тыс. пас.;

- №101/102 Киев-Херсон, 147 тыс. пас.;

- №97/98 Ковель-Киев, 143 тыс. пас.;

- № 357/358 Киев — Рахов, 141 тыс. пас.;

- №125/126 Константиновка-Киев, 140 тыс. пас.

В то же время десять самых популярных направлений (то есть маршрутов, на которых пассажиры в основном двигаются от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются, - добавляют в ведомстве и приводят список.

1. Харьков — Киев — 184 тыс. пассажиров, обратно — 178 тыс.;

2. Львов — Киев — 165 тыс. пассажиров, обратно — 161 тыс.;

3. Днепр — Киев — 131 тыс. пассажиров, обратно — 123 тыс.;

4. Винница — Киев — 106 тыс. пассажиров, обратно — 104 тыс.;

5. Запорожье — Киев — 86 тыс. пассажиров, обратно — 80 тыс.;

6. Одесса-Киев - 79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.;

7. Херсон-Киев - 70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.;

8. Ивано-Франковск - Киев - 69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.;

9. Кривой Рог - Киев - 61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.;

10. Николаев - Киев - 58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.

В ведомстве отмечают, что впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70 % и продолжает постепенно расти.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в курортные города. "Укрзализныця" запустила ряд дополнительных поездов к морским курортам юга Украины и открыла продажу билетов.

Также Укрзализныця продолжила в Чернигов два маршрута поездов с запада Украины. Это касается направлений из Ивано-Франковска и Черновцов.