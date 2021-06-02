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02 червня 2021, 14:44 246

Укрзалізниця продовжила до Чернігова два маршрути потягів з Заходу України

02 червня 2021, 14:44 246
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Укрзалізниця подовжує до Чернігова маршрути двох поїздів. Це стосується напрямків з Івано-Франківська та Чернівців

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає RegioNews.

Так, продовжено маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ.

Квитки вже у продажу.

На офіційному порталі УЗ для продажу квитків відкритий продаж на поїзд 118 з Чернівців у Чернігів. Квитки є на 1 липня. Вартість стартує від 290 гривень (плацкарт).

Поїзд виїжджає о 19:46 з Чернівців та прибуває в Чернігів о 12:06. Після Києва робить зупинку тільки в Ніжині. Однак шлях в дорозі з Києва до Чернігова становить 3,5 години - поїзд виїжджає зі столиці в 8:34.

Квитки на поїзд 43 з Івано-Франківська в Чернігів також є в продажі з 1 липня. Вартість квитків від 215 гривень за плацкарт.

Поїзд відправляється о 21:55 з Івано-Франківська, о 9:33 - з Києва, о 12:43 прибуває в Чернігів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця” розкрила розмір зарплати керівництва компанії та членів Наглядової Ради.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця” запускає експрес, який з'єднає три туристичні області: "Прикарпатський експрес" з'єднає Волинську, Львівську та Івано-Франківську області.

Укрзализныця поїзд Чернівці Івано-Франківськ Чернігів регіони

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