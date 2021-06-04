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04 червня 2021, 11:48 6

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги до курортних міст

04 червня 2021, 11:48 6
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Фото: із відкритих джерел
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"Укрзалізниця" запустила низку додаткових поїздів до морських курортів півдня України і відкрила продаж квитків

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зокрема, квитки можна придбати на такі потяги:

  • №269/270 Лисичанськ - Одеса;
  • №204/190 Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ;
  • №280/279 Жмеринка - Генічеськ;
  • №231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ;
  • №472/471 Дніпро - Бердянськ;
  • №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ;
  • №261/262 Харків - Бердянськ;
  • №86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська;
  • №213/214 Суми - Одеса;
  • №204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" продовжила до Чернігова два маршрути потягів з Заходу України

Укрзализныця поїзд квитки курорти відпочинок

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