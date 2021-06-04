"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги до курортних міст
"Укрзалізниця" запустила низку додаткових поїздів до морських курортів півдня України і відкрила продаж квитків
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.
Зокрема, квитки можна придбати на такі потяги:
- №269/270 Лисичанськ - Одеса;
- №204/190 Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ;
- №280/279 Жмеринка - Генічеськ;
- №231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ;
- №472/471 Дніпро - Бердянськ;
- №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ;
- №261/262 Харків - Бердянськ;
- №86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська;
- №213/214 Суми - Одеса;
- №204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" продовжила до Чернігова два маршрути потягів з Заходу України
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