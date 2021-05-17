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17 травня 2021, 14:46 92

Чернівецька мерія продала авто мера на аукціоні

17 травня 2021, 14:46 92
Читайте также на русском языке
Торги відбулися на платформі державних закупівель ProZorro
Торги відбулися на платформі державних закупівель ProZorro
Фото molbuk.ua
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на русском языке

У Чернівцях міськрада за допомогою аукціонних торгів продала автомобіль Mercedes, яким раніше користувався міський голова, за 229 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Місяць тому Чернівецька міськрада оголошувала, що продаватиме свої автомобілі. На підготовку процедури знадобився один місяць часу.

Участь у торгах брали люди з усієї України. За мерський "Мерседес" змагалися 14 учасників, хоча бажаючих було значно більше. Торги відбувались у три раунди. Відповідно, ціна стартувала із позначки 102 тис грн, а продати авто вдалося за 229 тис грн, - повідомив секретар виконавчого комітету міськради Сергій Добржанський.

За його словами, переможцем аукціону став житель міста Дніпро.

Тепер людина, яка виграла в аукціоні, має підписати угоду з Чернівецькою міськрадою, сплатити гроші, після чого почнеться процедура перереєстрації транспортного засобу.

Окрім того, міській раді вдалося продати на аукціоні автомобіль Geely. Вартість автівки стартувала з 50 тис грн, а реалізувати машину вдалося за 65 тис грн. Переможцем торгів став мешканець Чернівців.

Щодо інших автівок, які були виставлені на аукціонні торги, то їх повторно відправлять на продаж.

Інші авто будемо виставляти на аукціон знову. Бо там заявилось лише по одному учаснику. А коли в торгах бере участь лише один гравець, то система блокує можливість проведення аукціону, – повідомив посадовець.

Як повідомлялося 19 квітня, Чернівецька мерія оголосила, що розпродує автівки. На що будуть витрачені кошти, отримані з аукціону, поки що невідомо.

аукціон авто мер Чернівці горсовет

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