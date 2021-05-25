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25 мая 2021, 13:42 40

В мае 2021 года приватизировано три объекта спиртовой отрасли

25 мая 2021, 13:42 40
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Только в текущем месяце в Украине приватизировано 3 объекта спиртовой отрасли, общая стоимость которых составила 205 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэкономики.

Так, 14 мая состоялся аукцион по продаже имущества Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт”. За объект приватизации на торгах соревновались 2 участника, а стартовая цена выросла с 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

Новый владелец после заключения договора получит комплекс зданий и необходимое оборудование для изготовления спирта.

Также, 20 мая на аукционе ГП "Прозорро.Продажи" было приватизировано имущество Иваньковского МПД и хранение спирта. На объект приватизации на торгах претендовали 6 компаний, а стартовая цена выросла в 4,4 раза – с 20,4 млн грн до 90 млн грн. Ожесточенная борьба продолжалась на протяжении всех раундов, финальные ставки участников отличались всего в 1 гривну. Новый владелец получит, в частности, здания дрожжевых цехов, поддельно-варочного отделения и мастерских, - говорится в сообщении.

Кроме того, 21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняківського МПД и хранения спирта, по результатам которого в госбюджет должны поступить 83,6 млн грн. За право собственности на открытых торгах соревновались 3 участники, которые увеличили цену в 3,9 раза со стартовых 21,2 млн грн до 83,6 грн.

Актив расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол, предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.

Успешная приватизация этих активов является частью демонополизации рынка производства спирта, стартовавшей в 2020 году. В целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должно поступить уже около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов, а самое главное – началось формирование нового рынка спирта, - добавляют в министерстве.

В целом, по информации Минэкономики, на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящих в госпредприятие "Укрспирт” и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт”.

Как сообщалось, в апреле на Харьковщине на заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 млн. 110 тыс. литров этилового спирта найдено во время обыска.

В то же время на Полтавщине второй раз не смогли продать спиртзавод. Победитель торгов не прибыл для заключения договора.

приватизация имущество аукцион Укрспирт торги Минэкономики

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