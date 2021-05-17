"Карантинні" 8 тисяч виплатили вже третині тих, хто подав заявки

Держава спрямувала підприємцям уже 1 млрд грн

Держава спрямувала підприємцям уже 1 млрд грн

Фото www.president.gov.ua

Виплати державної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні, здійснені за третиною заявок із загальних 360 тисяч.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимир Зеленського, повідомляє RegioNews з посилання на пресслужбу глави держави.

В Офісі президента розповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок на отримання допомоги через локдаун, за 120 тисячами з них уже здійснена виплата.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн, і найближчим часом буде виплачено ще 400 млн грн.

Як повідомлялося раніше, на карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень.

Наприкінці квітня стало відомо щодо "карантинних" 8 тисяч, що заяв на допомогу вже майже удвічі більше, ніж є на це грошей. Решту коштів обіцяли знайти.