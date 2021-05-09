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09 травня 2021, 15:00 41

На карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень

09 травня 2021, 15:00 41
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Виплати отримують підприємці, які через обмеження не мали змоги працювати у "червоних" зонах карантину
Виплати отримують підприємці, які через обмеження не мали змоги працювати у "червоних" зонах карантину
Фото з відкритих джерел
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В Україні продовжують виплачувати допомогу підприємцям і найманим працівникам, які не могли працювати у «червоних» зонах карантину.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, пише RegioNews.

Продовжуються виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги від держави. Цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в "червоних" зонах. Загалом на ці потреби держава направила вже 600 млн грн, - написав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що прийом заявок на отримання допомоги продовжується. Отримати гроші від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні. Якщо область була віднесена до "червоної" зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок Дія до 19 травня.

Нагадаємо, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинних 8 тисячах".

Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинних виплат 8 тисяч ФОПам.

карантин виплати підприємці Кабмін допомога

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