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Черкаська область знову перейшла в "помаранчеву" зону карантину
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15 травня 2021, 12:43 5

Черкаська область знову перейшла в "помаранчеву" зону карантину

15 травня 2021, 12:43 5
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В області перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків хвороби
В області перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків хвороби
Фото з відкритих джерел
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У Черкаській області 14 травня було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом, тому регіон перевели до "помаранчевої" зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

В Черкаській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,8% при нормі не більше 20%.

Відтак регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників "помаранчевої" зони. При цьому в Миколаївській області за вчора коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу знизився до 19,3%.

Зазначимо, що наразі дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні виявили майже 7 тисяч нових випадків COVID-19.

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