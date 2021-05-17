"Карантинные" 8 тысяч выплатили уже трети подавших заявки

Государство направило предпринимателям уже 1 млрд грн

Государство направило предпринимателям уже 1 млрд грн

Фото www.president.gov.ua

Выплаты государственного пособия в размере 8 тысяч гривен ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле, осуществлены за третью заявок из общих 360 тысяч.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимир Зеленского, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Офисе президента рассказали, что всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение помощи из-за локдауна, по 120 тысяч из них уже осуществлена выплата.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн, и в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.

Как сообщалось ранее, на карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен.

В конце апреля стало известно о "карантинных" 8 тысяч заявлений на пособие уже почти вдвое больше, чем есть на это денег. Остальные деньги обещали найти.