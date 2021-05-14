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14 мая 2021, 19:12 37

Заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко - СМИ

14 мая 2021, 19:12 37
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Заявления министров уже поступили в Верховную Раду
Заявления министров уже поступили в Верховную Раду
Фото из открытых источников
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Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в "Слуге народа", передает RegioNews.

Их вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном (заседании парламента - ред.), - сообщил собеседник издания.

По словам источника, в понедельник, 17 мая, фракция СН планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос об их отставке, а также кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики.

Эту информацию также подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В Кабинете министров и ВР также подтвердили, что министры подали в отставку.

В Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, - сообщила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний.

Кроме того, нардеп от СН Юлия Гришина опубликовала фотографию заявления Криклия.

Как сообщалось, 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.

30 апреля сообщалось, что в Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко. Его назначили на эту должность в марте 2020 года.

отставка министр Минэкономики Мининфраструктуры Владислав Криклий Игорь Петрашко

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