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12 травня 2021, 14:35 13

Відсьогодні в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки залишилися тільки дві області

12 травня 2021, 14:35 13
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Одразу шість областей перевели в "жовту" зону
Одразу шість областей перевели в "жовту" зону
Фото з відкритих джерел
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Майже вся Україна тепер перебуває в "жовтій" зоні карантину.

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідні дані Міністерства охорони здоров'я.

В "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська і Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

В Україні лише в Миколаївській та Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування.

Решта регіонів відповідають всім іншим показникам по covid. При цьому Київ і ще вісім областей вже відповідають "зеленій" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Як повідомлялося про коронавірус в Україні, за добу одужало в чотири рази більше людей, ніж захворіло. Найбільше нових заражень виявили в Києві (627).

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