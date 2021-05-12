Відсьогодні в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки залишилися тільки дві області
Майже вся Україна тепер перебуває в "жовтій" зоні карантину.
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідні дані Міністерства охорони здоров'я.
В "помаранчевій" зоні залишилися лише Миколаївська і Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.
В Україні лише в Миколаївській та Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування.
Решта регіонів відповідають всім іншим показникам по covid. При цьому Київ і ще вісім областей вже відповідають "зеленій" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.
Як повідомлялося про коронавірус в Україні, за добу одужало в чотири рази більше людей, ніж захворіло. Найбільше нових заражень виявили в Києві (627).