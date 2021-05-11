У Києві чоловік через сварку з дружиною підпалив балкон

Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення

Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення

Фото: Нацполіція

У столиці України чоловік через конфлікт із дружиною влаштував пожежу на балконі своєї квартири в одному з будинків на вулиці Туполєва.

Про це пише RegioNews, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що у результаті інциденту ніхто з людей не постраждав. Поліцейські опитали свідків, провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що між подружжям виник конфлікт. Виявилося, що на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали, він вже мав судимість за пограбування.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира. Це сталося на Балтійському провулку, 5.

Також повідомлялося, що на Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів.