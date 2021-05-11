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11 травня 2021, 10:50 685

У Києві чоловік через сварку з дружиною підпалив балкон

11 травня 2021, 10:50 685
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Фото: Нацполіція
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У столиці України чоловік через конфлікт із дружиною влаштував пожежу на балконі своєї квартири в одному з будинків на вулиці Туполєва.

Про це пише RegioNews, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що у результаті інциденту ніхто з людей не постраждав. Поліцейські опитали свідків, провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що між подружжям виник конфлікт. Виявилося, що на момент сварки чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали, він вже мав судимість за пограбування.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира. Це сталося на Балтійському провулку, 5.

Також повідомлялося, що на Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів.

Україна підпал Київ пожежа поліція

 
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