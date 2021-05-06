У Слов’янську послаблюють карантин з 11 травня: що відомо
У місті знімають низку заборон
У місті знімають низку заборон
Рішення щодо пом’якшення карантинних заходів прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Обмеження послаблять з 11 травня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської ради.
З 11 травня повністю відновлюють свою роботу загальноосвітні школи, школи мистецтв та дитячо-юнацькі спортивні школи", - йдеться у повідомленні.
Заклади культури теж відновлять свою звичайну роботу, за винятком культурно-масових заходів.
Також буде дозволено проведення спортивних змагань без глядачів, що включені до календарних планів.
Нагадаємо, 6 квітня у Слов'янську посилили карантин.
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