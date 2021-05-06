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06 травня 2021, 12:51 63

У Слов’янську послаблюють карантин з 11 травня: що відомо

06 травня 2021, 12:51 63
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Фото: з відкритих джерел
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Рішення щодо пом’якшення карантинних заходів прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Обмеження послаблять з 11 травня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської ради.

З 11 травня повністю відновлюють свою роботу загальноосвітні школи, школи мистецтв та дитячо-юнацькі спортивні школи", - йдеться у повідомленні.

Заклади культури теж відновлять свою звичайну роботу, за винятком культурно-масових заходів.

Також буде дозволено проведення спортивних змагань без глядачів, що включені до календарних планів.

Нагадаємо, 6 квітня у Слов'янську посилили карантин.

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