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06 мая 2021, 15:53 167

"Карантинные" 8 тысяч: сколько украинцев получили компенсацию

06 мая 2021, 15:53 167
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На эти нужды уже направлено 600 млн грн
На эти нужды уже направлено 600 млн грн
Фото из открытых источников
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По состоянию на 6 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам - предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 600 млн гривен. Из 320 тысяч человек, подавших заявки, деньги получили 75 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

Как отметил министр экономики Игорь Петрашко, деньги можно получить в течение 30 дней со дня введения правила "красной" зоны в регионе, где ФЛП или наемный работник осуществляют деятельность.

Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дия" до 19 мая. На сегодня уже имеем более 320 тыс. таких заявок, - сказал он.

Министр добавил, что государственная программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону.

Как сообщалось, 28 апреля на карантинные 8 тысяч заявлений на помощь поступило уже почти вдвое больше, чем есть на это денег. Остальные средства обещают найти.

карантин бизнес экономика Министерство социальные выплаты предприниматели

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