08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
11:42  05 травня
Держприкордонслужба готова до введення паспортів вакцинації
18:11  05 травня
В зоні ООС від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму "тиші" окупаційними військами
UA | RU
UA | RU
05 травня 2021, 18:10 211

У Черкасах місцева влада вирішила послабити карантин: що дозволять

05 травня 2021, 18:10 211
Читайте также на русском языке
В обласному центрі можна буде проводити спортивні заходи
В обласному центрі можна буде проводити спортивні заходи
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Черкасах місцева комісія з питань ТЕБ та НС скасувала деякі обмеження карантину, нововведення почнуть діяти в четвер, 6 травня.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.

У закладах загальної середньої освіти, позашкільної, початкової мистецької освіти зберігається дистанційна форма навчання. Рішення про перехід у звичайний режим навчання буде прийматись окремо.

Це не стосується закладів дошкільної освіти, спеціальних учбових закладів та учнів 1-4 класів.

З 6 травня в Черкасах буде дозволено:

  • діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності;
  • проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів;
  • проведення спортивних заходів за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів;
  • діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп.

Нагадаємо, раніше у Черкасах учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання.

Черкаси карантин горсовет коронавірус Обмеження скасування

МОЗ видалив дані публічних осіб, які записались на COVID-вакцинацію
05 травня 2021, 17:47
На Донбасі помер пацієнт COVID-лікарні, яку обстріляли бойовики
05 травня 2021, 17:01
У КМДА розповіли, коли в Києві закінчиться навчальний рік
05 травня 2021, 16:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua