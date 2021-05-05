У Черкасах місцева влада вирішила послабити карантин: що дозволять
В обласному центрі можна буде проводити спортивні заходи
В обласному центрі можна буде проводити спортивні заходи
У Черкасах місцева комісія з питань ТЕБ та НС скасувала деякі обмеження карантину, нововведення почнуть діяти в четвер, 6 травня.
Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.
У закладах загальної середньої освіти, позашкільної, початкової мистецької освіти зберігається дистанційна форма навчання. Рішення про перехід у звичайний режим навчання буде прийматись окремо.
Це не стосується закладів дошкільної освіти, спеціальних учбових закладів та учнів 1-4 класів.
З 6 травня в Черкасах буде дозволено:
- діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності;
- проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів;
- проведення спортивних заходів за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів;
- діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп.
Нагадаємо, раніше у Черкасах учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання.
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