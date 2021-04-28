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28 квітня 2021, 17:47 9

У Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті

28 квітня 2021, 17:47 9
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У трамваях та тролейбусах міста вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень
У трамваях та тролейбусах міста вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень
Фото: із відкритих джерел
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У комунальних автобусах, трамваях, тролейбусах, а також маршрутках Запоріжжя з 1 травня подорожчає вартість проїзду. Таке рішення ухвалив виконком Запорізької міської ради.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Regionews.

Зокрема, з 1 травня за проїзд в муніципальних автобусах доведеться заплатити 7 гривень замість 5.

У трамваях та тролейбусах вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень, а в маршрутних таксі Запоріжжя - з 6 до 8 гривень. Зазначається, що на окремих маршрутах ціна зросте до 9-10 гривень.

У мерії заявляють, що востаннє вартість проїзду в місті підвищувалася у 2019 році. Зростанняцін анонсували ще взимку.

В управлінні транспорту і зв'язку Запорізької міської ради тоді заявляли, що в квітні проїзд подорожчає в середньому на 1 гривню.

Нагадаємо, раніше у "червоному” Запоріжжі виявили продаж довідок на проїзд у транспорті.

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