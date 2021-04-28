У Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті
У комунальних автобусах, трамваях, тролейбусах, а також маршрутках Запоріжжя з 1 травня подорожчає вартість проїзду. Таке рішення ухвалив виконком Запорізької міської ради.
Про це повідомляє Укрінформ, передає Regionews.
Зокрема, з 1 травня за проїзд в муніципальних автобусах доведеться заплатити 7 гривень замість 5.
У трамваях та тролейбусах вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень, а в маршрутних таксі Запоріжжя - з 6 до 8 гривень. Зазначається, що на окремих маршрутах ціна зросте до 9-10 гривень.
У мерії заявляють, що востаннє вартість проїзду в місті підвищувалася у 2019 році. Зростанняцін анонсували ще взимку.
В управлінні транспорту і зв'язку Запорізької міської ради тоді заявляли, що в квітні проїзд подорожчає в середньому на 1 гривню.
Нагадаємо, раніше у "червоному” Запоріжжі виявили продаж довідок на проїзд у транспорті.