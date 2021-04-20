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20 квітня 2021, 20:02 221

На виплату "карантинної" допомоги для ФОПів уже спрямували 1,4 мільярда

20 квітня 2021, 20:02 221
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Очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян
Очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян
Фото з відкритих джерел
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На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для цього необхідно зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного Фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян.

На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень, повідомили в міністерстві.

Як повідомлялося, стало відомо, чи зможуть ФОПи у регіонах, де послабили карантин, отримати 8 тис. грн допомоги. Реєстрація на отримання коштів почалася 19 квітня.

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