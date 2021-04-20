На виплату "карантинної" допомоги для ФОПів уже спрямували 1,4 мільярда
На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для цього необхідно зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного Фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян.
На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень, повідомили в міністерстві.
Як повідомлялося, стало відомо, чи зможуть ФОПи у регіонах, де послабили карантин, отримати 8 тис. грн допомоги. Реєстрація на отримання коштів почалася 19 квітня.