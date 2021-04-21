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21 апреля 2021, 14:08 4

Бизнес Прикарпатья и Закарпатья может оставить заявки для получения "карантинных" выплат - премьер

21 апреля 2021, 14:08 4
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Оформить заявку можно через портал или приложение "Дия"
Оформить заявку можно через портал или приложение "Дия"
Фото из открытых источников
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Предприниматели и наемные работники в регионах, которые были в «красной зоне», но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут податься на программу государственной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Важно: предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут податься на программу государственной помощи. То есть, бизнес в Ивано - Франковской или Закарпатской области так же может оставить заявки для получения выплат, - написал Шмигаль.

Он добавил, что оформить заявку можно через портал или приложение "Дия". Система автоматически определяет, подпадаете ли вы под выплаты.

206 тысяч человек по состоянию на утро 21 апреля подали заявки на получение 8 тыс. грн помощи.

Как сообщалось, вчера Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч. Тогда уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки.

Ранее Кабмин объявил список тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч. Перечень изложили в новой редакции.

выплаты карантин бизнес премьер Денис Шмыгаль

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