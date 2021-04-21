Стало відомо, коли столична влада вирішить, чи посилювати карантин на Великдень

Нині проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень

Нині проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень

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Київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень. Рішення буде ухвалено у п'ятницю.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За його словами, сьогодні проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень.

"Проводиться розробка протиепідемічних заходів. Рішення буде ухвалено у п'ятницю після проведення всіх консультацій", - зазначив Рубан.

Раніше повідомлялося, що Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня.