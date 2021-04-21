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21 квітня 2021, 11:54 374

Стало відомо, коли столична влада вирішить, чи посилювати карантин на Великдень

21 квітня 2021, 11:54 374
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Нині проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень
Нині проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень
Фото з відкритих джерел
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Київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень. Рішення буде ухвалено у п'ятницю.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За його словами, сьогодні проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень.

"Проводиться розробка протиепідемічних заходів. Рішення буде ухвалено у п'ятницю після проведення всіх консультацій", - зазначив Рубан.

Раніше повідомлялося, що Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня.

коронавірус Київ карантин Великдень локдаун

 
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