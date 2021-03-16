У Мінсоцполітики пояснили, чому українцям зменшили субсидії

Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств

Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств

Рixabay

Зменшення середнього розміру житлових субсидій у лютому 2021 року пов’язане з проведенням перерахунку за січень. Це відбулося через зменшення цін на природний газ для населення заднім числом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, пише RegioNews.

За даними міністерства, наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив:

у грудні 2020 року - 1731 гривня;

у січні 2021 року - 2231 гривня;

у лютому 2021 року - 1483 гривні.

При розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за куб. метр. При цьому загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 млрд гривень.

"Варто зазначити, що у лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб. метр і менше, а також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що у Раді хочуть платити субсидії наперед.