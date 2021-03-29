Голова Мінфіну Марченко подав декларацію: чим володіє

Марченко отримав 491 тис. грн зарплати у Мінфіні

Марченко отримав 491 тис. грн зарплати у Мінфіні

Фото: Сайт Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2020 році отримав 537,5 тис грн доходів, зарплата міністра становила 491 тис. грн.

Про це свідчить його річна декларація за минулий рік, пише RegioNews.

Відповідно до декларації, Марченко отримав 491 тис. грн зарплати у Мінфіні.

Також він вказав 77 тис. грн на рахунку у ПриватБанку.

Дружина Марченка задекларувала 514,8 тис. грн зарплати, 10 тис. дол. готівки та 50 тис. грн на рахунку Приватбанку.

Разом із дочкою (по 50%) міністр володіє квартирою у Києві площею 84,6 кв.м, дружина володіє ще однією, площею 40,3 кв.м.

Також Марченко володіє автомобілем Audi A7 2017 року випуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку.