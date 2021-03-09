У Мінекономіки розповіли, скільки грошей надійшло у держбюджет від продажу спиртзаводів

Минулого тижня Фонд держмайна продав Вишняківський (Полтавська область) та Тхорівський (Київська область) заводи

Минулого тижня Фонд держмайна продав Вишняківський (Полтавська область) та Тхорівський (Київська область) заводи

Рixabay

Фонд державного майна за минулий тиждень отримав понад 175 мільйонів гривень від приватизації спиртзаводів державного підприємства "Укрспирт".

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише RegioNews.

"Минулого тижня були приватизовані ще 2 об'єкти спиртової галузі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 4 березня відбувся аукціон з продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області. Стартова ціна об'єкта під час торгів зросла в 4,8 раза - до 101,2 мільйона гривень.

Також 5 березня був приватизований Тхорівський спиртзавод на Київщині, ціна якого під час аукціону зросла в 3,5 раза - до 75 мільйонів гривень.

"Приватизація цих активів є частиною демонополізації спиртової галузі, яка стартувала у 2020 році. За результатами прозорих аукціонів державний бюджет має отримати близько мільярда гривень", - підкреслює Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому в Україні цьогоріч не відбулася велика приватизація.