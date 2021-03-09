У Мінекономіки розповіли, скільки грошей надійшло у держбюджет від продажу спиртзаводів
Фонд державного майна за минулий тиждень отримав понад 175 мільйонів гривень від приватизації спиртзаводів державного підприємства "Укрспирт".
Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише RegioNews.
"Минулого тижня були приватизовані ще 2 об'єкти спиртової галузі", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 4 березня відбувся аукціон з продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області. Стартова ціна об'єкта під час торгів зросла в 4,8 раза - до 101,2 мільйона гривень.
Також 5 березня був приватизований Тхорівський спиртзавод на Київщині, ціна якого під час аукціону зросла в 3,5 раза - до 75 мільйонів гривень.
"Приватизація цих активів є частиною демонополізації спиртової галузі, яка стартувала у 2020 році. За результатами прозорих аукціонів державний бюджет має отримати близько мільярда гривень", - підкреслює Мінекономіки.
Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому в Україні цьогоріч не відбулася велика приватизація.