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09 березня 2021, 13:49 44

У Мінекономіки розповіли, скільки грошей надійшло у держбюджет від продажу спиртзаводів

09 березня 2021, 13:49 44
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Минулого тижня Фонд держмайна продав Вишняківський (Полтавська область) та Тхорівський (Київська область) заводи
Минулого тижня Фонд держмайна продав Вишняківський (Полтавська область) та Тхорівський (Київська область) заводи
Рixabay
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Фонд державного майна за минулий тиждень отримав понад 175 мільйонів гривень від приватизації спиртзаводів державного підприємства "Укрспирт".

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише RegioNews.

"Минулого тижня були приватизовані ще 2 об'єкти спиртової галузі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 4 березня відбувся аукціон з продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області. Стартова ціна об'єкта під час торгів зросла в 4,8 раза - до 101,2 мільйона гривень.

Також 5 березня був приватизований Тхорівський спиртзавод на Київщині, ціна якого під час аукціону зросла в 3,5 раза - до 75 мільйонів гривень.

"Приватизація цих активів є частиною демонополізації спиртової галузі, яка стартувала у 2020 році. За результатами прозорих аукціонів державний бюджет має отримати близько мільярда гривень", - підкреслює Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому в Україні цьогоріч не відбулася велика приватизація.

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