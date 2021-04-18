Для будівництва аеропорту на Донбасі потрібно 9 мільярдів гривень – Мінінфраструктури

Будівництво також вимагає дистанційного аудиту місцевості

Будівництво також вимагає дистанційного аудиту місцевості

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Для будівництва аеропорту на Донбасі буде потрібно від 6,5 до 9 мільярдів гривень.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна-24", пише RegioNews.

Міністр розповів, для того, щоб зрозуміти, скільки коштів потрібно на відновлення доріг на Донбасі, потрібно достовірно оцінити, якої шкоди буде завдано.

Питання дистанційного аудиту я роки два тому ще чув, але це приблизно як оцінити кота в мішку – що вам там залишать і передадуть, в якому стані. Ми не знаємо, який там екоцид зроблять, що там буде з грунтом – може, там болотиста місцевість буде вже до того часу – в якому стані ми це заберемо", – сказав Криклій.

У той же час зазначив, що будівництво аеропорту подібного до того, який був у Донецьку, може коштувати близько 6,5-9 мільярдів гривень.

Але я можу сказати, що аеропорт, в середньому, якщо ми говоримо про такі категорії, як злітно-посадкова смуга, то це 4-6 мільярдів гривень як мінімум, в залежності від специфіки – земля, грунту, які комунікації потрібно переносити. Термінал, який був, – це приблизно 2,5-3 мільярди гривень", – підсумував міністр інфраструктури.

Нагадаємо, у Полтаві планують реконструювати аеропорт. Це дасть можливість здійснювати внутрішні рейси Полтава-Одеса і Полтава-Львів і міжнародні авіарейси в Туреччину, Єгипет, Ізраїль, країн Балтії, Польщі.