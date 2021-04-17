На Донбасі повноцінно працює лише один КПВВ із семи - Держприкордонслужба

Російські найманці не пропустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян

Російські найманці не пропустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян

Фото: DPSUkraine

На лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях повноцінно працює лише один пункт пропуску у Станиці Луганській, решту шість КПВВ продовжують блокувати бойовики.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Особливо кількість охочих перетнути лінію розмежування зросла наприкінці тижня. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 5 798 осіб, а на контрольовану територію – 6 154 осіб”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що пункт пропуску "Новотроїцьке” працює двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю.

Російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Донецьком на один день окупанти відкриють КПВВ