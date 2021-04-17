На Донбасі за добу 15 обстрілів, бойовики застосували заборонене озброєння

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій Збройних Сил України

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій Збройних Сил України

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 16 квітня, в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська стріляли із станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, - розповіли в штабі ООС.

Також повідомляється, що станом на ранок 17 квітня з боку противника було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Водяного, що у Донецькій області, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в ООС було зафіксовано шість обстрілів українських позицій окупантами.