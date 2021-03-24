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24 березня 2021, 14:31 671

На Полтавщині планують відновити аеропорт: куди можна буде полетіти

24 березня 2021, 14:31 671
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На реконструкцію виділять близько 200 млн гривень вже цього року
На реконструкцію виділять близько 200 млн гривень вже цього року
Фото: Facebook
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У Полтаві планують реконструювати аеропорт. Це дасть змогу здійснювати внутрішні авіарейси Полтава-Одеса і Полтава-Львів та міжнародні авіарейси до Туреччини, Єгипту, Ізраїлю, країн Балтії, Польщі.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА під час презентації Стратегії розвитку Полтавської області до 2027 року.

Полтавський аеропорт має функціонувати повноцінно, це дасть змогу залучати інвестиції, розвивати туризм та економіку. Нині тендер на розробку проєктно-кошторисної документації реставраційних робіт в аеропорту перебуває на завершальному етапі. Всі ми знаємо, що це досить довгостроковий процес", – зазначив Олег Синєгубов.

Для реалізації поставлених цілей, вже цього року планується виділення фінансування близько 200 млн грн.

Зазначається, що реконструкції у першу чергу потребують злітна смуга, рубіжна доріжка, перон для висадки-посадки пасажирів, додаткові сектори для стоянки й обслуговування літаків, а також периметрова огорожа.

Також у проєкті будуть закладені установка високоточного обладнання, яке дозволить здійснювати посадку бортів за будь-яких погодних умов, і монтаж якісної світлосигнальної системи.

Раніше писали, що Полтавщину планують перетворити на головний медичний центр України. Також на Полтавщині проведуть повну цифровізацію ОДА та територіальних громад. Для цього створять регіональний дата-центр.

Раніше повідомлялось, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

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