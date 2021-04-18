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На Донбасі зафіксовано 17 обстрілів українських позицій
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18 квітня 2021, 09:59 1

На Донбасі зафіксовано 17 обстрілів українських позицій

18 квітня 2021, 09:59 1
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Поранений один український військовий
Поранений один український військовий
Фото: штаб ООС
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Протягом доби, 17 квітня, в зоні ООС на Донбасі зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомили в штабі ООС, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь із протитанкової гармати МТ-12.

Біля Майорська, Новгородського, Зайцевого, Південного, Шумів та Луганського ворог стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків, Широкиного, Авдіївки та Водяного, що на Донеччині, ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 квітня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 17, 2021

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували 15 обстрілів, бойовики застосували заборонене озброєння.

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