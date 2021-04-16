Приватизации первой тюрьмы перенесли из-за отсутствия заявок

Цена лота осталась неизменной – 110,1 млн грн

Цена лота осталась неизменной – 110,1 млн грн

Фото из открытых источников

Фонд госимущества перенес на 16 мая приватизационный аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№132), что на Киевщине.

Об этом сообщается на сайте "Prozorro.Продажи", передает RegioNews.

Отмечается, что аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен был пройти 16 апреля, однако сорвался из-за отсутствия заявок.

При этом, стартовая цена лота осталась неизменной – 110,1 млн грн.

Объект расположен в пгт Коцюбинское Киевской области. Это – первый объект, выставляемый на прозрачные торги в рамках "большой приватизации" тюрем.

Ирпенскую колонию закрыли из-за уменьшения количества осужденных в Украине, но государство продолжает тратить около 10 млн гривен в год на ее содержание, говорят в ФГИ.

К объекту приватизации подведены коммуникации: водоснабжение, канализационная сеть, электроснабжение осуществляется двумя подстанциями. Общая площадь зданий и сооружений актива – 28141,7 кв. м, размер земельных участков, которые занимает учреждение, – 8,3 га.

В целом Фонд госимущества планирует выставить на прозрачные онлайн-аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, которые не работают.

Как сообщалось в феврале, в Украине уже продавали первую небольшую тюрьму" за 220 миллионов. Речь шла об этой самой тюрьме. Более двух третей поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры.

Ранее - еще в прошлом году сообщалось, что Мінюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".