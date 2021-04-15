Чернівецька область може вийти з "червоної" зони – Ляшко

Досягнуто 4 з 5 передумов для переходу в "жовтий" рівень

Досягнуто 4 з 5 передумов для переходу в "жовтий" рівень

Фото з відкритих джерел

Найближчими днями Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки, стабільне покращення демонструє і Львівщина.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Наразі, в області, яка з 1 березня перебуває в "червоному" рівні досягнуто 4 з 5 передумов для переходу в "жовтий" рівень:

Рівень тестування у Чернівецькій області в 4 рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення;

Коефіцієнт виявлення на чверть менший за цільовий показник у 20%;

Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до поточних 49%, що менше встановленого граничного показника у 65% на чверть;

Динаміка рівня госпіталізацій є однією із найкращих по країні і складає -25% госпіталізованих за останній тиждень;

Рівень госпіталізацій за останні 2 тижні зменшився з 99 осіб на 100 тисяч населення до поточних 67, очікується, що найближчими днями рівень госпіталізацій у регіоні може опуститися нижче цільового показника у 60 осіб на 100 тисяч населення.

Це третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка показує результат від впровадження вчасних та ефективних заходів адаптивного карантину, - написав Ляшко.

Він додав, що крім того, зараз бачимо стабільне покращення у Львівській області та сподіваємося її побачити у "жовтому” рівні епіднебезпеки вже наступного тижня.

Найближчими днями Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки Наразі, в області, яка з 1 березня... Posted by Віктор Ляшко on Thursday, April 15, 2021

Як повідомлялося, карантинні обмеження на Херсонщині послаблять. Насамперед це стосуватиметься навчання в школах.