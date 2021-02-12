08:55  12 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб
10:03  12 лютого
В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях
08:11  12 лютого
На Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2021, 14:26 8

За перший місяць 2021 року медики отримали майже 300 тисяч гривень COVID-виплат

12 лютого 2021, 14:26 8
Читайте также на русском языке
Щомісячні страхові виплати отримують 16 медиків, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%
Щомісячні страхові виплати отримують 16 медиків, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фонд соціального страхування направив 295 тисяч гривень на щомісячні виплати за січень для 51 медика і їх родин. Щомісячна виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 гривні до 21 970 гривень. 

Про це повідомляє пресслужба ФССУ, передає RegioNews.

Станом на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35 утриманців у разі смерті медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

ФССУ направив 295 тисяч гривень на фінансування щомісячних страхових виплат за січень для зазначених осіб. З них на щомісячні виплати для медичних працівників - 92 тисяч гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, - 203 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн.

фонд виплати медики лікарі соціальні виплати

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram