За перший місяць 2021 року медики отримали майже 300 тисяч гривень COVID-виплат

Щомісячні страхові виплати отримують 16 медиків, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%

Щомісячні страхові виплати отримують 16 медиків, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%

Фото: з відкритих джерел

Фонд соціального страхування направив 295 тисяч гривень на щомісячні виплати за січень для 51 медика і їх родин. Щомісячна виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 гривні до 21 970 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФССУ, передає RegioNews.

Станом на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35 утриманців у разі смерті медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

ФССУ направив 295 тисяч гривень на фінансування щомісячних страхових виплат за січень для зазначених осіб. З них на щомісячні виплати для медичних працівників - 92 тисяч гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, - 203 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн.