В Украине разрешили ввозить без НДС технический кислород для больниц

Технический кислород можно использовать в медучреждениях

Технический кислород можно использовать в медучреждениях

Фото из открытых источников

Кабмин включил технический кислород в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Соответствующее постановление №343 от 14 апреля обнародовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Кабинет Министров включил технический кислород в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Ранее в указанные перечни входил только медицинский кислород. Правительство изменило эти позиции, разрешив закупать не только медицинский кислород.

Ранее Кабинет Министров разрешил использовать в медицинских учреждениях технический кислород при условии, что его показатели качества соответствуют медицинскому кислороду. Соответствие показателей должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

Как сообщалось, в январе чиновник Житомирской ОГА требовал откат за выделение средств больницы на кислород. Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн.