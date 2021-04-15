15:31  15 апреля
В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан
15:58  15 апреля
Власти решили максимально "закрутить гайки" украинцам по субсидиям - СМИ
18:19  15 апреля
На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 16:58 248

В Украине разрешили ввозить без НДС технический кислород для больниц

15 апреля 2021, 16:58 248
Читайте також українською мовою
Технический кислород можно использовать в медучреждениях
Технический кислород можно использовать в медучреждениях
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабмин включил технический кислород в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Соответствующее постановление №343 от 14 апреля обнародовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Кабинет Министров включил технический кислород в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Ранее в указанные перечни входил только медицинский кислород. Правительство изменило эти позиции, разрешив закупать не только медицинский кислород.

Ранее Кабинет Министров разрешил использовать в медицинских учреждениях технический кислород при условии, что его показатели качества соответствуют медицинскому кислороду. Соответствие показателей должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

Как сообщалось, в январе чиновник Житомирской ОГА требовал откат за выделение средств больницы на кислород. Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн.

кислород Кабмин НДС медицина закупки

"Медзакупки" хотят оштрафовать недобросовестного поставщика китайской COVID-вакцины
15 апреля 2021, 13:16
Кабмин выделил из бюджета 6,5 миллиардов на закупку вакцин
15 апреля 2021, 11:02
В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных с COVID-19 – Денисова
13 апреля 2021, 18:10
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram