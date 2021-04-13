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13 квітня 2021, 18:10 5

У Бориспільській виправній колонії виявлено більше 30 засуджених з COVID-19 – Денісова

13 квітня 2021, 18:10 5
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З медпрацівників у колонії наявний тільки стоматолог
З медпрацівників у колонії наявний тільки стоматолог
Фото з відкритих джерел
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У “Бориспільській виправній колонії № 119” виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За словами Денісової, факт захворювання 31 засудженого було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.

Наголошую, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі — відсутні. Така ситуація триває понад рік, — повідомила омбудсмен.

За її словами, наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання.

Денісова також зауважила, що в умовах стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед ув’язнених та засуджених осіб, керівником установи досі не вжито заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами попередніх візитів працівників Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в зазначеній установі.

Звертаюся до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з проханням терміново вжити заходів щодо додержання прав утримуваних осіб, а саме забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі, — повідомила омбудсмен.

У "Бориспільській виправній колонії № 119" виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 Цей факт...

Posted by Людмила Денісова on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося, сьогодні в Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19. Найбільше нових заражень виявили в Києві (1503).

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