"Медзакупівлі" хочуть оштрафувати недобросовісного постачальника китайської COVID-вакцини

З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac

З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac

Фото з відкритих джерел

Держпідприємство "Медичні закупівлі" продовжує нараховувати пеню ПрАТ "Лекхім", яке не виконало умови договору про постачання першої партії вакцини CoronaVac у кількості 700 тисяч флаконів вчасно. Крім того, фармкомпанії загрожує чималий штраф.

Про це йдеться в повідомленні експертної організації StateWatch із посиланням на відповідь ДП "Медичні закупівлі", передає RegioNews.

У листі ДП відзначається, що "Лекхім" повинен був поставити в Україну 700 тисяч флаконів китайської вакцини CoronaVac не пізніше 30 днів із дня реєстрації вакцини в одній із певних країн.

Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, поставки першої партії вакцини в Україні повинні були відбутися до 6 березня. Фактично вакцина надійшла на склади "Медичних закупівель" 10 квітня, і в кількості 200 тисяч флаконів, що значно менше обсягу очікуваної першої партії згідно з умовами договору, — йдеться в повідомленні.

В держпідприємстві заявили, що поставка зазначеної кількості флаконів не звільняє постачальника від обов'язку сплати пені та штрафу, що застосовуються до постачальника з огляду на недотримання термінів поставки продукції, передбачених договором. ДП "Медичні закупівлі" продовжує нарахування пені за кожний день такого прострочення, починаючи з 06.03.2021.

У StateWatch нагадують, що за кожен день прострочення "Лекхім" зобов'язаний сплатити 0,1% від ціни продукції, а також 7% за прострочення поставки вакцини в понад 30 днів.

За підрахунками StateWatch, розмір пені, станом на 14 квітня, становить 13,7 мільйона гривень. У свою чергу, штраф становить 24,7 мільйонів гривень. Усього "Лекхім" повинен сплатити ДП "Медичні закупівлі" 38,4 мільйона гривень. Зараз за кожен день прострочення поставки вакцини "Лекхіму" нараховується пеня в розмірі 252 тисяч гривень, — додають в організації.

Як повідомлялося раніше, "Медзакупівлі" відмовилися прийняти китайські вакцини: постачальник не надав усіх документів.

Також у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.