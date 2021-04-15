08:59  15 квітня
В Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу
10:26  15 квітня
Працівники Харківського авіазаводу перекрили дороги через борги по зарплаті
08:11  15 квітня
В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 13:16 6

"Медзакупівлі" хочуть оштрафувати недобросовісного постачальника китайської COVID-вакцини

15 квітня 2021, 13:16 6
Читайте также на русском языке
З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac
З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Держпідприємство "Медичні закупівлі" продовжує нараховувати пеню ПрАТ "Лекхім", яке не виконало умови договору про постачання першої партії вакцини CoronaVac у кількості 700 тисяч флаконів вчасно. Крім того, фармкомпанії загрожує чималий штраф.

Про це йдеться в повідомленні експертної організації StateWatch із посиланням на відповідь ДП "Медичні закупівлі", передає RegioNews.

У листі ДП відзначається, що "Лекхім" повинен був поставити в Україну 700 тисяч флаконів китайської вакцини CoronaVac не пізніше 30 днів із дня реєстрації вакцини в одній із певних країн.

Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, поставки першої партії вакцини в Україні повинні були відбутися до 6 березня. Фактично вакцина надійшла на склади "Медичних закупівель" 10 квітня, і в кількості 200 тисяч флаконів, що значно менше обсягу очікуваної першої партії згідно з умовами договору, — йдеться в повідомленні.

В держпідприємстві заявили, що поставка зазначеної кількості флаконів не звільняє постачальника від обов'язку сплати пені та штрафу, що застосовуються до постачальника з огляду на недотримання термінів поставки продукції, передбачених договором. ДП "Медичні закупівлі" продовжує нарахування пені за кожний день такого прострочення, починаючи з 06.03.2021.

У StateWatch нагадують, що за кожен день прострочення "Лекхім" зобов'язаний сплатити 0,1% від ціни продукції, а також 7% за прострочення поставки вакцини в понад 30 днів.

За підрахунками StateWatch, розмір пені, станом на 14 квітня, становить 13,7 мільйона гривень. У свою чергу, штраф становить 24,7 мільйонів гривень. Усього "Лекхім" повинен сплатити ДП "Медичні закупівлі" 38,4 мільйона гривень. Зараз за кожен день прострочення поставки вакцини "Лекхіму" нараховується пеня в розмірі 252 тисяч гривень, — додають в організації.

Як повідомлялося раніше, "Медзакупівлі" відмовилися прийняти китайські вакцини: постачальник не надав усіх документів.

Також у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

вакцина штраф закупівля постачальники ДП Медзакупівлі

У 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу
15 квітня 2021, 12:59
Вакцинація в Україні: на Черкащині та Київщині за добу не зробили жодного щеплення
14 квітня 2021, 10:16
Зранку у п'ятницю 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer – Степанов
13 квітня 2021, 19:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua