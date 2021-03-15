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15 березня 2021, 20:06 10

Фонд соцстрахування попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних

15 березня 2021, 20:06 10
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Є затримки в термінах фінансування
Є затримки в термінах фінансування
Фото з відкритих джерел
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Фонд соціального страхування України попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних, однак запевняє, що виплати будуть проведені в повному обсязі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Фонду соцстрахування.

Ми робимо все можливе, щоб ви отримали допомогу якнайшвидше, однак на сьогодні є затримки у термінах фінансування, - повідомляється у прес-релізі фонду.

За інформацією фонду, на сьогодні затримка становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн.

Крім того, не профінансовані заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їхній термін оплати становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.

У листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні протягом одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця, замість 10 робочих днів, визначених законодавством. Однак на сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат, - повідомляє фонд.

У фонді страхування уточнюють, що наявна заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання видатків.

Через пандемію суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо, - повідомляє фонд.

За інформацією фонду, у грудні 2020 року фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року.

При цьому фонд уточнює, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають видатки за той самий період, а до затримки виплат призвела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.

Як повідомлялося 4 лютого, Рада ухвалила закон, який передбачає компенсації за затримки пенсій і зарплат. Також нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування.

соціальні виплати фонд лікарняний гроші бюджет

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