08:59  14 квітня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків
10:46  14 квітня
Ліквідація ОАСК: в суді вважають рішення Зеленського спробою переходу на зовнішнє управління
08:11  14 квітня
На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2021, 11:14 1770

У Києві біля стін КМДА мітингують ФОПи: хочуть поговорити з мером

14 квітня 2021, 11:14 1770
Читайте также на русском языке
Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів
Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів
Фото: PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

У Києві біля стін Київської міської державної адміністрації на Хрещатику протестують підприємці проти продовження локдауну. Учасники акції вимагають, щоб до них вийшов мер Києва Віталій Кличко

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Лідер руху підприємців Сергій Доротич заявив, що Кличко живе поняттями "лихих 90-х", які його виховали.

Так ви так і скажіть, що ми повинні жити за поняттями. Ваші дії законними назвати не можна", - звернувся він до Кличка.

На місці присутні близько сотні мітингувальників. Акцію підприємці назвали "Вимагаємо право на працю!".

Протестувальники хочуть скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків на свіжому повітрі і торгових центрів.

Нагадаємо, раніше у Києві ФОПи мітингували проти суворого карантину.

Київ карантин протести підприємці локдаун ФОП

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua