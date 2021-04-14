У Києві біля стін КМДА мітингують ФОПи: хочуть поговорити з мером

Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів

Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів

Фото: PavlovskyNews

У Києві біля стін Київської міської державної адміністрації на Хрещатику протестують підприємці проти продовження локдауну. Учасники акції вимагають, щоб до них вийшов мер Києва Віталій Кличко

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Лідер руху підприємців Сергій Доротич заявив, що Кличко живе поняттями "лихих 90-х", які його виховали.

Так ви так і скажіть, що ми повинні жити за поняттями. Ваші дії законними назвати не можна", - звернувся він до Кличка.

На місці присутні близько сотні мітингувальників. Акцію підприємці назвали "Вимагаємо право на працю!".

Протестувальники хочуть скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків на свіжому повітрі і торгових центрів.

Нагадаємо, раніше у Києві ФОПи мітингували проти суворого карантину.