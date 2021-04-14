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14 квітня 2021, 11:55 2

Вчені розповіли, коли в Україні поменшає кількість смертей від коронавірусу

14 квітня 2021, 11:55 2
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Минулої доби в Україні померло майже 500 осіб
Рixabay
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В Україні поки триватиме пік з летальним випадками від коронавірусу. Зниження смертності можна очікувати на наступному тижні.

Про це пише RegioNews, посилаючись на прогноз Національної академії наук України.

"За летальних наслідків піковий період ще не подолана, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня", - повідомили вчені.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях. Також в країні підтвердили 467 летальних випадків від COVID за вчора. Всього з початку пандемії померли 38 225 осіб.

коронавірус Україна смерті вчені локдаун

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