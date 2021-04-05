У Зеленського розкритикували столичну владу через транспортний колапс у Києві

Там наголосили, що ситуація, коли без спецперепусток залишилася частина медичних працівників, є неприпустимою.

Там наголосили, що ситуація, коли без спецперепусток залишилася частина медичних працівників, є неприпустимою.

Фото з відкритих джерел

В Офісі президента констатували, що влада Києва не впоралася із забезпеченням громадян спецперепустками на проїзд у громадському транспорті під час локдауну.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

"Друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва. Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належний чином", - повідомили в ВП.

Там наголосили, що ситуація, коли без спецперепусток залишилася частина медичних працівників, є неприпустимою.

"Наголошуємо, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення", - додали в Офісі президента.

Також там закликали столичну владу довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, інформацію про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.