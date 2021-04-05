На час локдауну столичні маршрутки можуть зупинити роботу

Водії втомилися від конфліктів через нестачу перепусток у пасажирів

Водії втомилися від конфліктів через нестачу перепусток у пасажирів

Фото з відкритих джерел

Водії столичних маршруток остерігаються повної зупинки з незалежних від них причин: через нестачу перепусток у пасажирів і вимогу постачальників пального про передоплату.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова громадської спілки "Асоціація перевізників Києва і Київської області" Ігор Мойсеєнко, передає RegioNews.

У Києві через запроваджений з 5 квітня локдаун можуть припинити роботу маршрутки, оскільки приватні перевізники зіштовхнулися з двома серйозними проблемами.

На запитання, чи впускають сьогодні у маршрутки пасажирів без спеціальних перепусток, Мойсеєнко відповів, що всі водії були ще вчора проінструктовані стосовно того, що вхід пасажирів тільки за наявності перепусток.

У нас сьогодні цілий день виникають різні конфлікти з пасажирами, тому що, якщо людина виходить на зупинку, їй треба будь-що потрапити в транспорт. Не може в одну маршрутку влізти - влазить в іншу. В "Київпастрансі" інша ситуація – там і поліція, і міська варта, і той же кондуктор допомагає водію не пускати. Ми ж не можемо в салонах возити працівника поліції чи міської варти, - сказав Мойсеєнко.

За його словами, перевізники зіштовхнулися з "проблемою, що сьогодні у половини пасажирів просто немає фізично перепусток". В результаті багато водіїв не витримують такий режим роботи, "просто починають з'їжджати з ліній, тому що постійно виникають якісь конфлікти з пасажирами".

Також Мойсєенко додав, що постачальники пального виставили перевізникам умову – пальне тільки за передоплатою, хоча раніше дозволяли відстрочку платежу 5-10 днів.

Голова Асоціації перевізників Києва і Київської області вважає, що без допомоги київської влади перевізники не зможуть впоратися з цією кризовою ситуацією.

Від факторів, які від нас не залежать, ми можемо просто зупинитися… Ми сподіваємося, що місто знайде якісь ресурси, щоб у цій ситуації підтримувати приватних перевізників, - зазначив він.

Як повідомлялося, сьогодні у Зеленського розкритикували столичну владу через транспортний колапс у Києві. Там наголосили, що ситуація, коли без спецперепусток залишилася частина медичних працівників, є неприпустимою.