У столичному метро через локдаун закрили частину вестибюлів

З понеділка, 5 квітня, проїзд у метро можливий тільки за спецперепустками

З понеділка, 5 квітня, проїзд у метро можливий тільки за спецперепустками

Фото з відкритих джерел

У столичному метрополітені через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів.

Як повідомив у Facebook начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, метро працює у звичайному графіку, прохід на станції здійснюється за спецперепустками, пише RegioNews.

"Водночас є певні обмеження. Станції з одним вестибюлем працюють у звичайному режимі, станції з двома і більше вестибюлями працюють на один", - зазначено в повідомленні.

Перелік вестибюлів, закритих на вхід і вихід:

"Героїв Дніпра" - вестибюль №2 (в напрямку м. Вишгород);

"Мінська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (з боку ст. "Мінська");

"Почайна" - вестибюль №1 (з боку ст. "Оболонь");

"Контрактова площа" - вестибюль №2 (з боку ст. "Тараса Шевченка");

"Васильківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Виставковий центр");

"Іподром" - вестибюль №1 (з боку ст. "Виставковий центр");

"Теремки" - вестибюль №2 (в напрямку виїзду з міста);

"Академмістечко" - вестибюль №1 (з боку ст. "Житомирська");

"Житомирська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (з боку ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Берестейська");

"Хрещатик" - вестибюль №3 (по вул. Городецького)

"Лівобережна" - вестибюль №2 (з боку ст. "Дарниця")

"Дарниця" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");

"Чернігівська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Лісова)

"Лісова" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");

"Бориспільська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Вирлиця");

"Харківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Вирлиця");

"Позняки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (з боку ст. "Позняки");

"Видубичі" - вестибюль №2 (з боку ст. "Славутич");

"Золоті Ворота" - вихід на вул. Володимирська.

Працівникам критичної інфраструктури видано 437 тисяч спецперепусток, повідомив Департамент транспортної інфраструктури... Posted by Брагінський Віктор on Tuesday, April 6, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час локдауну столичні маршрутки можуть зупинити роботу.