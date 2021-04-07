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07 апреля 2021, 10:44 63

АМКУ исследует, почему в Киеве выросли цены на такси в локдаун

07 апреля 2021, 10:44 63
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Ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением
Ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением
Фото из открытых источников
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Из-за роста цен на такси в два-три раза в первый день локдауна в Киеве местное отделение Антимонопольного комитета начало исследование.

Об этом сообщил председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook, передает RegioNews.

Стоимость заказа такси в Киеве возросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений — 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много, - сообщил Хмельницкий.

Он добавил, что в АМКУ начали исследование.

По его словам, речь идет об исследовании относительно соблюдения участниками рынков оказания услуг по перевозке пассажиров в городе Киеве, а также организации таких перевозок (с помощью соответствующих приложений, вебсайтов, информационных платформ и т. п) в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, которое начало Северное межобластное ТВ АМКУ (Киевское областное территориальное отделение АМКУ).

Хмельницкий отметил, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования и/или злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.

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Posted by Khmelnitskyy Aleksey on Tuesday, April 6, 2021

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