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06 квітня 2021, 17:39 1134

Локдаун у Києві: люди досі чекають під КМДА перепустки у транспорт

06 квітня 2021, 17:39 1134
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Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний
Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний
Фото: PavlovskyNews
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Станом на 6 квітня столична влада не видала всім нужденним жителям перепустки для проїзду в громадському транспорті.

Як пише RegioNews з посиланням на PavlovskyNews, під приміщенням КМДА навпроти Бессарабського ринку досі черги.

Люди, охочі отримати спецпропуск, скаржаться, що процес видачі дуже повільний.

"Багато з них приходили в Департамент промисловості та розвитку підприємництва ще минулого тижня. Зараз у списку на отримання спецквитка близько 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розкритикували столичну мерію через дефіцит спецперепусток. У відповідь у Віталія Кличка заявили про плани додрукувати ще 100 тисяч дозволів і роздати їх до кінця сьогоднішнього дня.

Київ карантин КМДА локдаун перепустка

 
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