Локдаун у Києві: люди досі чекають під КМДА перепустки у транспорт

Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний

Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний

Фото: PavlovskyNews

Станом на 6 квітня столична влада не видала всім нужденним жителям перепустки для проїзду в громадському транспорті.

Як пише RegioNews з посиланням на PavlovskyNews, під приміщенням КМДА навпроти Бессарабського ринку досі черги.

Люди, охочі отримати спецпропуск, скаржаться, що процес видачі дуже повільний.

"Багато з них приходили в Департамент промисловості та розвитку підприємництва ще минулого тижня. Зараз у списку на отримання спецквитка близько 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розкритикували столичну мерію через дефіцит спецперепусток. У відповідь у Віталія Кличка заявили про плани додрукувати ще 100 тисяч дозволів і роздати їх до кінця сьогоднішнього дня.