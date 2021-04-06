Локдаун у Києві: люди досі чекають під КМДА перепустки у транспорт
Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний
Кияни скаржаться, що процес видачі дуже повільний
Станом на 6 квітня столична влада не видала всім нужденним жителям перепустки для проїзду в громадському транспорті.
Як пише RegioNews з посиланням на PavlovskyNews, під приміщенням КМДА навпроти Бессарабського ринку досі черги.
Люди, охочі отримати спецпропуск, скаржаться, що процес видачі дуже повільний.
"Багато з них приходили в Департамент промисловості та розвитку підприємництва ще минулого тижня. Зараз у списку на отримання спецквитка близько 300 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Зеленського розкритикували столичну мерію через дефіцит спецперепусток. У відповідь у Віталія Кличка заявили про плани додрукувати ще 100 тисяч дозволів і роздати їх до кінця сьогоднішнього дня.
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