Фірму-учасника "Великого будівництва" викрили на ухилянні від сплати 19 млн податків

Під час обшуків податківці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів

Під час обшуків податківці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів

Працівники Державної Фіскальної служби викрили службових осіб приватної фірми, яка неодноразово перемагала в публічних торгах програми "Велике будівництво", в ухиленні від сплати податків у розмірі 18,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

За даними слідства, підприємство проводило безтоварні операції з метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів. Зловмисники лише на документах відображали придбання матеріальних цінностей і виконання робіт.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначили, що підприємство неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі "Велике будівництво”, однак назва компанії не розголошується.

Співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщеннях, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень.

Виявлені речові докази додані до матеріалів кримінальної справи, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання майже 5 млн бюджетних коштів

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