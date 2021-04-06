11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 15:10 102

Фірму-учасника "Великого будівництва" викрили на ухилянні від сплати 19 млн податків

06 квітня 2021, 15:10 102
Читайте также на русском языке
Під час обшуків податківці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів
Під час обшуків податківці знайшли докази розкрадання бюджетних коштів
Читайте также
на русском языке

Працівники Державної Фіскальної служби викрили службових осіб приватної фірми, яка неодноразово перемагала в публічних торгах програми "Велике будівництво", в ухиленні від сплати податків у розмірі 18,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

За даними слідства, підприємство проводило безтоварні операції з метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів. Зловмисники лише на документах відображали придбання матеріальних цінностей і виконання робіт.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначили, що підприємство неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі "Велике будівництво”, однак назва компанії не розголошується.

Співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщеннях, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень.

Виявлені речові докази додані до матеріалів кримінальної справи, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання майже 5 млн бюджетних коштів

Читайте також: Після провалів в Києві й Харкові Чернишов обіцяє забудувати всю Україну індустріальними парками.

велике будівництво ДФС корупція податки обшуки

НАБУ підтвердило проведення обшуків у родича голови ОАСК Павла Вовка
06 квітня 2021, 14:21
На Одещині викрили нелегальний видобуток копалин: завдали збитків на 25 мільйонів
05 квітня 2021, 15:36
Вкрали 20 млн грн: на Львівщині викрили корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці"
05 квітня 2021, 14:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua