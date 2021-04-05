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05 квітня 2021, 14:48 853

Вкрали 20 млн грн: на Львівщині викрили корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці"

05 квітня 2021, 14:48 853
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Протиправну схему планували поширити на інші підрозділи "Укрзалізниці"
Протиправну схему планували поширити на інші підрозділи "Укрзалізниці"
Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на сході України. Ділки замовляли на підприємстві продукцію за втричі завищеними цінами. Тільки на одній з угод зловмисники "заробили" понад 20 млн грн", - повідомили оперативники.

Правоохоронці задокументували факт передачі через посередників посадовцям "Львівської залізниці" частини "відкату" загальною сумою понад 10,5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові, Києві та Краматорську відбулись слідчі дії у посадовців підприємства, а також в офісах комерційних партнерів.

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.

СБУ Укрзализныця гроші корупція Львівська область

 
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