На Одещині викрили нелегальний видобуток копалин: завдали збитків на 25 мільйонів

Зловмисники реалізовували "товар" місцевим приватним фірмам без сплати податків

Зловмисники реалізовували "товар" місцевим приватним фірмам без сплати податків

Фото: СБУ

В Одеській області Служба безпеки України викрила нелегальний кар’єр, в якому промислово видобувався камінь-вапняк. Дії зловмисників завдали екологічних збитків державі на понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на пресцентр СБУ.

Ділки проводили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення шахтним методом. Усе це - без отримання відповідної дозвільної документації. Зловмисники реалізовували нелегально видобутий камінь місцевим приватним фірмам без сплати податків", - повідомили оперативники.

Незаконний видобуток здійснювався з грубим порушенням законодавства з питань праці та охорони праці, що могло призвести до надзвичайних ситуацій.

У ході слідчих дій на території кар’єру правоохоронці виявили підготовлену до реалізації продукцію на суму понад 500 тис. грн. Також вилучено обладнання для видобування і транспортування каміння.

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр) Кримінального кодексу України. Триває слідство, планується повідомити про підозру організаторам нелегальних робіт.

Нагадаємо, на Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони.