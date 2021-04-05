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05 квітня 2021, 15:36 1208

На Одещині викрили нелегальний видобуток копалин: завдали збитків на 25 мільйонів

05 квітня 2021, 15:36 1208
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Зловмисники реалізовували "товар" місцевим приватним фірмам без сплати податків
Зловмисники реалізовували "товар" місцевим приватним фірмам без сплати податків
Фото: СБУ
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В Одеській області Служба безпеки України викрила нелегальний кар’єр, в якому промислово видобувався камінь-вапняк. Дії зловмисників завдали екологічних збитків державі на понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на пресцентр СБУ.

Ділки проводили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення шахтним методом. Усе це - без отримання відповідної дозвільної документації. Зловмисники реалізовували нелегально видобутий камінь місцевим приватним фірмам без сплати податків", - повідомили оперативники.

Незаконний видобуток здійснювався з грубим порушенням законодавства з питань праці та охорони праці, що могло призвести до надзвичайних ситуацій.

У ході слідчих дій на території кар’єру правоохоронці виявили підготовлену до реалізації продукцію на суму понад 500 тис. грн. Також вилучено обладнання для видобування і транспортування каміння.

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр) Кримінального кодексу України. Триває слідство, планується повідомити про підозру організаторам нелегальних робіт.

Нагадаємо, на Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони.

СБУ гроші кримінальна справа податки Одеська область

 
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